Londra (Regno Unito), 13 giu. (LaPresse/AP) – Nel Regno Unito le autorità sanitarie hanno rilevato in Inghilterra altri 104 casi di vaiolo delle scimmie. Lo ha annunciato oggi l’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria, aggiungendo che salgono così a 470 i casi di vaiolo delle scimmie in tutto il Regno Unito, la maggior parte dei quali riguarda uomini gay o bisessuali. Quello del Regno Unito è il più grande focolaio fuori dall’Africa. Gli scienziati avvertono che chiunque, indipendentemente dall’orientamento sessuale, può contrarre il vaiolo delle scimmie se a stretto contatto fisico con una persona infetta o con i suoi vestiti o le sue lenzuola. Secondo i dati del Regno Unito, finora il 99% dei casi riguarda uomini, la maggior parte a Londra.

