Roma, 13 giu. (LaPresse) – “Al governo russo non importa quante persone muoiono. A loro non importa quanto durerà la guerra. Perché loro guadagnano attraverso le esportazioni di energia. Ci preoccupiamo che le persone perdano la vita”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Zdf.

