Milano, 13 giu. (LaPresse) – Nel referendum relativo all’incandidabilità dopo una condanna il sì ha ottenuto il 53,97% delle preferenze. Il no è al 46,03%. Sono i dati definitivi relativi a uno dei quesiti posti ai referendum per i quali non è stato raggiunto il quorum.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata