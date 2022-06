Milano, 13 giu. (LaPresse) – Nessuna decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione della Rai in merito al prossimo piano immobiliare che delineerà i nuovi investimenti dell’azienda per gli anni a venire. Anche la valorizzazione dell’immobile di viale Mazzini rientrerà in questo piano e il cda deve ancora valutare le possibili ipotesi a riguardo. Lo rende noto la Rai.

