Palermo, 13 giu. (LaPresse) – Si chiamava Omolade Oluwaehegun Akeem ed era un giocatore, il nigeriano di 39 anni, ritrovato morto stamattina dentro un’autovettura Peugeot, in via Martoglio, nella zona di Ballarò a Palermo. A segnalarlo ai Carabinieri sono stati alcuni passanti. Il corpo è stato trasportato alla camera mortuaria per l’ispezione cadaverica. Al momento, secondo primi accertamenti, l’uomo non riporterebbe segni di violenza o lesioni. L’esito dell’ispezione sul cadavere dell’uomo, da parte del medico legale, dovrebbe giungere nelle prossime ore.

