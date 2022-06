Milano, 13 giu. (LaPresse) – Sono in aumento i ricoveri in ospedale di pazienti Covid. In particolare, i pazienti in terapia intensiva sono 193, 10 in più di ieri, con 14 ingressi da ieri. É quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I letti occupati nei reparti ordinari, invece, sono 4.210, ben 92 in più di ieri.

