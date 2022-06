Dubai (Emirati Arabi Uniti), 13 giu. (LaPresse/AP) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno vietato la proiezione nei cinema del film d’animazione della Pixar ‘Lightyear’, in uscita giovedì, per la presenza di un bacio tra due personaggi femminili. Lo stop è stato annunciato dall’Ufficio di regolamentazione dei media del Ministero della Gioventù e della Cultura del paese. Il film “non è autorizzato per la proiezione pubblica in tutti i cinema degli Emirati Arabi Uniti, a causa della sua violazione degli standard di contenuto dei media del paese”, si legge nella nota. “L’ufficio conferma che tutti i film proiettati nelle sale cinematografiche di tutto il paese sono soggetti a follow-up e valutazione prima della data di proiezione al pubblico, per garantire la sicurezza dei contenuti diffusi”. I cinema negli Emirati Arabi Uniti avevano già pubblicizzato gli orari di programmazione del film. Il film, che ha tra i doppiatori originali Chris Evans nei panni del protagonista Buzz Lightyear, include una scena in cui un personaggio doppiato dall’attrice Uzo Aduba bacia un’altra donna con cui ha una relazione.

