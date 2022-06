Roma, 13 giu. (LaPresse) – L’Australia si qualifica per i mondiali di calcio del Qatar. I Wallabies superano ai rigori 5-4 il Perù nello spareggio dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati sullo 0-0. Eroe di giornata il portiere Redmayne, che sostituisce il titolare Ryan proprio per i tiri dal dischetto. Dagli 11 metri sbaglia prima l’Australia con Boyle poi il Perù con Advincula. Si arriva così al sesto tiro dal dischetto dove i sudamericani devono dire ai loro sogni a causa dell’errore di Valera. Delusione per il ‘peruviano d’Italia’ Gianluca Lapadula. L’attaccante gioca tutta la gara e mette a segno il suo rigore ma non basta per evitare il ko dei biancorossi andini. L’Australia giocherà nel girone con Francia, Danimarca e Tunisia.

