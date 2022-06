Roma, 13 giu. (LaPresse) – A Roma è il giorno di Nemanja Matic. In mattinata il centocampista serbo è atterrato con un volo privato all’areoporto di Ciampino e si è recato a Villa Stuart per le visite mediche. “Sono felice”, ha commentato all’arrivo il giocatore ex Chelsea e United, arrivato in giallorosso a parametro zero e pronto a firmare un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

