Bruxelles, 13 giu. (LaPresse) – “Rinegoziare il protocollo è irrealistico. Non è stata trovata alcuna soluzione alternativa praticabile a questo delicato equilibrio a lungo negoziato. Qualsiasi rinegoziazione porterebbe semplicemente ulteriore incertezza giuridica per le persone e le imprese nell’Irlanda del Nord. Per questi motivi, l’Unione Europea non rinegozierà il Protocollo”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in un punto stampa sulla decisione del governo britannico di bloccare l’applicazione del Protocollo sull’Irlanda del Nord.

