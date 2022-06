Bruxelles, 13 giu. (LaPresse) – “Come principio generale la Commissione non commenta i movimenti di mercato, ovviamente, monitoriamo la sostenibilità su base continuativa nel contesto del semestre europeo e le nostre ultime valutazioni sono state pubblicate il 23 maggio nel Semestre europeo”. Così la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts, rispondendo nel briefing con la stampa a una domanda sull’aumento dello spread tra bond italiani e tedeschi. “In particolare sull’Italia – ha aggiunto – vogliamo fare riferimento alle riforme del pnrr che dovrebbero rafforzare in modo significativo la resilienza dell’economia in termini di sostenibilità e competitività. L’Italia è ora nella piena attuazione e incoroggiamo le autorità italiane ad andare avanti nell’attuazione del piano d’azione”.

