Roma, 13 giu. (LaPresse) – Sono finiti gli incentivi messi a disposizione per le auto benzina e diesel. Quindi si ferma l’eco-bonus per questo tipo di mezzi. In base a quanto riportato dalla piattaforma ‘eco-bonus – l’incentivo per la mobilità sostenibile’ restano invece ancora fondi per le elettriche pure per più di 187 milioni di euro, e per le ibride plug-in per oltre 202 milioni.

