Potenza, 13 giu. (LaPresse) – Con ancora indosso l’abito bianco, la neo sposa Giovanna Lillo, 39 anni, è andata alle urne a Policoro. Dopo il matrimonio nella cappella della Madonna del Ponte, ieri la giovane accompagnata dal marito Salvatore De Stefano, anch’egli di 39 anni, è andata, a bordo di un pullmino Volkswagen, ai seggi elettorali in via Puglia, per votare i quesiti referendari sulla giustizia e per le elezioni amministrative. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Policoro sono in competizione i candidati sindaci Enrico Bianco, Nicolino Lopatriello e Gianluca Marrese. Un applauso ha accolto gli sposi prima di entrare nell’istituto scolastico dove è stato allestito il seggio elettorale.

