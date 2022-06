Milano, 13 giu. (LaPresse) – “Quando ho sentito che si candidava mi ha fatto piacere, per la persona che conosco, per i suoi grandi valori, per la famiglia”. Così Fabio Capello ha commentato l’exploit di Damiano Tommasi, candidato sindaco di Verona in vantaggio sugli avversari secondo gli exit pool. “Damiano pensa davvero agli altri, l’egoismo in lui non esiste. E’ un esempio. Non tanto per quello che riguarda il campo, che è una cosa a sé, mi riferisco all’uomo”, ha spiegato a LaPresse il tecnico che ha allenato Tommasi alla Roma. Entrambi hanno vinto in giallorosso lo scudetto nel 2001. “In quegli anni l’ho conosciuto bene, ho conosciuto il valore di un grande personaggio. Sono contento che la gente lo abbia premiato, perché hanno capito il valore di chi stavano votando”, ha proseguito Capello. “Le persone come Damiano fanno bene allo sport e alle gente. La gente capisce quando dietro ci sono dei veri valori, anche se, da calciatore, è stato una persona che ha avuto una vita ‘dorata’, da privilegiato”, ha aggiunto.

