Milano, 12 giu. (LaPresse) – Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione dell’80%, a Verona il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, è in testa con il 35-41%. Secondi in una sorta di pari merito il candidato del centrodestra (senza FI) Federico Sboarina e Flavio Tosi con il 27-31%. Per Alberto Zelger invece tra lo 0 e il 2% dei voti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata