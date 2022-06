Milano, 12 giu. (LaPresse) – Matteo Salvini ha espresso “preoccupazione e sconcerto” al Capo dello Stato per quanto sta succedendo a Palermo. Il leader della Lega, riferendosi alla mancanza di decine di presidenti di seggio, sottolinea “il grave danno per la democrazia in una delle città più importanti d’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata