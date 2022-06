Milano, 12 giu. (LaPresse) – Con meno della metà dei Comuni scrutinati su 7.903, si attesta intorno al 15% l’affluenza finale per i 5 referendum sulla giustizia. Per il primo quesito è del 15,17% con 2.085 Comuni su 7.903. Per il secondo quesito, invece, la percentuale cala al 14,88% (1.912 su 7.903). A proposito del terzo quesito, invece, l’affluenza è del 15,09% (1.833 su 7.903). Per il quarto quesito la percentuale è del 14,83% (1.829 Comuni su 7.903) e per il quinto è del 14,80% (1.824 su 7.903).

