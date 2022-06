Milano, 12 giu. (LaPresse) – Secondo i primi dati comunicati dal Viminale, l’affluenza sui cinque referendum sulla giustizia supera l’11%. Per il primo quesito sull’abolizione della legge Severino, con 2.052 Comuni scrutinati su 7.903, l’affluenza si attesta all’11,44%. Per il secondo quesito, relativo alla limitazione misure cautelari, il dato con una copertura di 2.243 Comuni è dell’11.40%. Per quanto riguarda il terzo quesito sulla separazione funzione dei magistrati, l’affluenza è dell’11,47% (2.239 Comuni su 7.903). A proposito del quarto quesito sui membri laici consigli giudiziari, il dato dell’affluenza è dell’11,40% (2.272 Comuni su 7.903). Infine, per il quinto quesito sulle elezioni dei componenti togati del Csm l’affluenza è dell’11,30% con una copertura di 2.369 Comuni.

