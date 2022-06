Milano, 12 giu. (LaPresse) – Secondo gli exit poll Opinio per Rai, alle elezioni comunali di Palermo Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, si attesta fra il 43 e il 47% mentre Franco Miceli, in corsa per il centrosinistra e il M5S, sarebbe fra il 27 e il 31%. Per Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) 14-18%, 3-5% per Rita Barbera candidata di Potere al Popolo.

