Milano, 12 giu. (LaPresse) – Il 19enne arrestato per l’omicidio del padre Antonio Cristiano Loprete a Sesto San Giovanni, nel Milanese, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero di Monza. Il giovane, arrestato per omicidio aggravato e vilipendio di cadavere e medicato per una ferita di arma da taglio alla mano destra, è stato condotto in carcere a Monza. Sono al momento in corso nell’appartamento gli accertamenti tecnici – condotti dal personale specializzato del Comando Provinciale di Milano – per ricostruire la dinamica. La vittima, 58 anni, incensurato, era separato e di professione impiegato.

