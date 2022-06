Milano, 12 giu. (LaPresse) – E’ stato arrestato per omicidio aggravato e vilipendio di cadavere,il 19enne che ha ucciso il padre a Sesto San Giovanni, nel Milanese, facendone a pezzi il corpo. Il 19enne, italiano, è uno studente, incensurato, con problemi psichici e in cura presso il Cps di zona. Il 19enne aveva contattato il 112, richiedendo l’intervento dei militari e riferendo di aver ucciso il padre. Il corpo dell’uomo, di 58 anni, è stato trovato in camera da letto mutilato e fatto a pezzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata