Milano, 12 giu. (LaPresse) – E’ stato trovato fatto a pezzi il cadavere del 57enne ucciso dal figlio 19enne a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Lo confermano a LaPresse fonti investigative. Il giovane aveva chiamato in mattina i militari della locale compagnia per dichiarare di aver ucciso il padre: il 19enne è stato trovato in casa in stato di choc.

