Milano, 12 giu. (LaPresse) – Pierluigi Biondi, candidato del centrodestra, fra il 49 e il 53% e Stefania Pezzopane, in corsa per il centrosinistra, fra il 23 e il 27%. Così gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura dell’80% del campione alle elezioni amministrative a L’Aquila. Terzo posto per Americo Di Benedetto 21-25%, mentre Simona Volpe si attesta in una forchetta 0-2%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata