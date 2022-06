Milano, 12 giu. (LaPresse) – Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura del campione dell’80%, a Genova vincerebbe al primo turno alle elezioni amministrative il sindaco uscente Marco Bucci (51-55%). A seguire il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo con 36-40%. Molto indietro l’ex M5S Mattia Crucioli (2-4%) e Antonella Marras, in corsa per La sinistra insieme, all’1-3%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata