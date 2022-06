Torino, 12 giu. (LaPresse) – Gara da dimenticare a Baku per la Ferrari. Charles Leclerc è stato costretto a ritirarsi nel corso del 21° giro del Gp di Azerbaigian, mentre si trovava in testa, per un problema al motore. Fuori in precedenza anche l’altra rossa di Carlos Sainz, fermato da un problema idraulico. Al comando sale quindi Max Verstappen, con l’altra Red Bull di Sergio Perez alle sue spalle. Al terzo posto c’è George Russell con l’altra Mercedes.

