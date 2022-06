Torino, 12 giu. (LaPresse) – “Sono due ritiri che ci penalizzano per quello che era l’andamento della gara, Charles era in testa grazie a una bella strategia di squadra. L’affidabilità è una preoccupazione, ma come non ci eravamo esaltati a inizio stagione così non ci abbattiamo oggi”. Lo ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto dopo il doppio ritiro delle rosse nel Gp di Azerbaigian vinto da Max Verstappen. “Per vincere l’affidabilità deve essere perfetta, noi non lo siamo ancora – ha aggiunto ai microfoni di Sky port – Lavoreremo, questa squadra è in grado di farlo”. In vista del Gp del Canada, in programma già la prossima settimana, Binotto ha spiegato che “analizzeremo ma non si correggono mai in una settimana problemi strutturali del motore. Si pò provare a gestire, sicuramente dovremo mettere componenti nuovi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata