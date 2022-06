Milano, 12 giu. (LaPresse) – Il candidato del centrodestra, Valerio Donato, sarebbe in vantaggio a Catanzaro, secondo gli exit poll a cura del Consorzio Opinio Italia per Rai con il 40-44%. Secondo posto per Nicola Fiorita in corsa per il centrosinistra (31-35%). Terza piazza per Antonello Talerico, sostenuto da Noi con l’Italia e altre liste. Quarta, invece, Wanda Ferro di FdI con 7-9%.

