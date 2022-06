Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Sono stati individuati 16 casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia. Il sistema di sorveglianza sta monitorando la situazione che al momento non desta preoccupazione. I laboratori lombardi che hanno isolato e genotipizzato il virus sono attivi per identificare e studiare i casi”. Così su Twitter l’assessora al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

