Roma, 11 giu. (LaPresse) – “Stiamo lavorando a una piattaforma per la ricostruzione dell’Ucraina”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. “Gli stati membri dell’Ue, ma anche gli alleati, le istituzioni finanziarie, le ong, i privati, l’industria: tutti sono a favore del sostegno alla ricostruzione dell’Ucraina”, ha affermato la presidente sottolineando che “quello che vogliamo fare insieme con questa piattaforma è creare una direzione comune, avere una mappa ben precisa davanti su come organizzare questa ricostruzione, quali sono gli obiettivi, con piena trasparenza e piena responsabilità per aiutare l’Ucraina a rinascere dalle sue ceneri”.

