Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Elon Musk riesce non solo a lavorare sui preparativi per la missione su Marte, ma anche a trasmettere alla nostra intelligence il sistema Starlink così necessario per le missioni speciali”. Lo scrive in un tweet il ministro della Difesa ucraino postando una foto di tre soldati con il volto oscurato e una scatola nera che potrebbe contenere il sistema satellitare di connessione a internet prodotto dal Ceo di SpaceX e Tesla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata