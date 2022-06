Roma, 11 giu. (LaPresse) – I soldi dei biglietti del volo per Mosca sarebbero stati rimborsati dal leader della Lega Matteo Salvini e dal suo staff anche se il viaggio in programma a Mosca fosse stato effettuato. Lo precisano fonti dell’ambasciata russa in Italia.

