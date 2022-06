Milano, 11 giu. (LaPresse) – E’ morta la bambina di 5 anni scomparsa dal Lido Risorgimento in via lungomare Marconi a Torre Annunziata e poi ritrovata e soccorsa. Da una prima ricostruzione sembra che si fosse avventurata in acqua. La bimba è stata soccorsa in mare dal personale della Capitaneria di porto e trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, ancora viva ma in condizioni critiche.

