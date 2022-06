Milano, 11 giu. (LaPresse) – “La maturità si può svolgere senza mascherine. Chiedo al Governo un provvedimento in tal senso. Non è corretto far decidere i dirigenti scolastici. Non c’è l’obbligo in quasi tutte le occasioni sociali, chiederlo con lo stress per un esame è una cattiveria”. Così il presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti in un tweet.

