Milano, 11 giu. (LaPresse) – Casi Covid in leggero aumento in Italia nelle ultime 24 ore con 22.104 contagi contro i 21.554 del giorno prima, per un totale di 17.634.065 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In leggero calo il numero dei decessi con 60 vittime oggi contro le 63 registrate ieri.

