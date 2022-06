Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Gli esami di maturità devono svolgersi senza mascherina. È una questione di coerenza e di responsabilità. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in un’intervista al Corriere della Sera.

