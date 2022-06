Palermo, 11 giu. (LaPresse) – A poche ore dal voto di domani per le amministrative di Palermo, secondo quanto apprende LaPresse, mancherebbero almeno 100 presidenti di sessioni nei 600 seggi previsti in città. Diversi scrutatori selezionati per i seggi di domani non si sono presentati nel primo pomeriggio di oggi per le operazioni preparatorie al voto. Problemi sono sorti anche per quanto riguarda le schede elettorali, che sono giunte con diverse ore di ritardo.

