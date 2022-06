In totale nel mondo vengono segnalati 1.177 casi totali

Sono 704 i casi di vaiolo delle scimmie registrati in Europa dall’inizio del monitoraggio sulla malattia. Lo riporta nel suo report l’Ecdc. Non ci sono stati decessi. I casi confermati in Italia sono 29. In totale nel mondo vengono segnalati 1.177 casi totali. La maggior parte – rileva l’Ecdc – riguarda giovani uomini che hanno rapporto omosessuali. La sintomatologia è lieve con la maggior parte dei casi che presenta lesioni sui genitali o sull’area perigenitale, indicando che la trasmissione probabilmente è avvenuta attraverso uno stretto contatto fisico durante le attività sessuali.

Sono 385 i casi di Vaiolo delle scimmie diagnosticati all’interno dell’Ue nell’ultima settimana. Un trend in aumento. Lo riporta l’Ecdc nel suo report. In Italia ne sono stati confermati 15. Il paese dell’Europa con il maggior numero di casi negli ultimi sette giorni è il Portogallo con 95.

