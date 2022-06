Roma, 10 giu. (LaPresse) – Le condanna a morte dei “mercenari stranieri” Aiden Aslin, Sean Pinner e Saadun Brahim in Ucraina “sono state pronunciate sulla base delle leggi della Repubblica popolare di Donetsk”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. “Al momento tutti i processi si basano sulla legislazione della Repubblica popolare di Donetsk, perché i reati in questione sono stati commessi sul quel territorio. Tutto il resto è speculazione – ha spiegato – non interferirei nel lavoro del sistema giudiziario della Repubblica di Donetsk”.

