Roma, 10 giu. (LaPresse) – Le forze armate ucraine perdono “dai 100 ai 200 uomini al giorno”. E’ la stima fatta in una conversazione con la Bbc da Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Per questo motivo, secondo il rappresentante di Kiev ha bisogno di “centinaia di sistemi di artiglieria occidentali” per livellare le forze in campo nel Donbass.

