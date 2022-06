Roma, 10 giu. (LaPresse) – Confermata la presenza dell’Ecuador ai Mondiali in Qatar. La Commissione Disciplinare della Fifa ha respnto il ricorso della federcalcio cilena in merito alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura riguardante la sua partecipazione a otto partite di qualificazione della nazionale ecuadoriana al girone di qualificazione ai Mondiali. La federcalcio cilena aveva chiesto di sanzionare la nazionale ecuadoriana per aver schierato il giocatore sostenendo che il giocatore non avesse i documenti idonei per indossare la maglia dell’Ecuador. Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate, la Commissione disciplinare ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la federcalcio ecuadoriana. Le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, sarebbe successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La presente decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d’Appello della Fifa.

