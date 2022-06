Berlino (Germania), 10 giu. (LaPresse) – “Esortiamo l’Iran a fermare l’escalation nucleare e ad adottare urgentemente l’accordo sul tavolo per ripristinare l’intesa mentre è ancora possibile”. E’ quanto recita un comunicato congiunto di Germania, Francia e Regno Unito. “Abbiamo negoziato intensamente e con le migliori intenzioni con l’Iran dall’aprile 2021 al fine di ottenere un ripristino dell’accordo sul nucleare. Da marzo di quest’anno, un accordo fattibile è sul tavolo” e “ci rammarichiamo che l’Iran non abbia finora sfruttato questa opportunità diplomatica e non abbia concluso l’accordo. Esortiamo l’Iran a farlo immediatamente”, si legge. L’Iran “ha confermato all’Agenzia internazionale per l’energia atomica la sua decisione di porre fine alle misure di trasparenza dell’accordo. Ciò mette a rischio la capacità dell’Aiea di recuperare informazioni continue su parti chiave del programma nucleare iraniano”, sottolinea il comunicato.

