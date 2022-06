Milano, 10 giu. (LaPresse) – Una persona è deceduta in un incidente stradale sulla statale 27 ‘del Gran San Bernardo’ a Gignod in provincia di Aosta. Le cause sono in corso di accertamento ma sono rimaste coinvolte un’auto e una motocicletta all’altezza del chilometro 7,4 dove al momento il traffico è rallentato. Sul posto sono presenti i soccorsi, le squadre Anas e le forze dell’ordine.

