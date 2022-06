Roma, 10 giu. (LaPresse) – La Francia è “pronta” a partecipare a un’operazione per sbloccare il porto ucraino di Odessa e consentire l’esportazione del grano via mare. Lo ha riferito l’Eliseo in un briefing con i giornalisti, secondo quanto riporta Le Parisien.

