Roma, 10 giu. (LaPresse) – Una donna e una bambina di 7 anni sarebbero state aggredite a colpi di coltello questa mattina nei pressi di una scuola a Esslingen am Neckar nel Baden-Württemberg in Germania. Lo riporta la Bild. Le due avrebbero riportato ferite gravi e sono state trasportate in ospedale. Al momento il movente dell’assalto è sconosciuto e l’autore del fatto sarebbe in fuga.

