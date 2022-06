Milano, 10 giu. (LaPresse) – Sono stati raccolti i 16mila euro per l’acquisto del farmaco che consentirà a ‘Mario’ di accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l’Associazione Coscioni che ieri ha lanciato una raccolta fondi per aiutare ‘Mario’, nome di fantasia, 44 anni marchigiano completamente paralizzato da 12 anni a causa di un incidente stradale, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia.

