Milano, 10 giu. (LaPresse) – “Almeno il 50% delle aziende era già in difficoltà e un’altra metà è riuscita in questi mesi a sterilizzare l’aumento del costo del gasolio attraverso un ribaltamento sul mercato ma a 2 euro al litro questo non succederà più, saranno tutti nell’impossibilità di scaricare il prezzo sul mercato”. Lo dichiara a LaPresse Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto, la sigla che associa 30mila imprese del trasporto merci su strada oltre a compagnie marittime e ferroviarie.

