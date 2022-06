Torino, 10 giu. (LaPresse) – Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid. Sono questi gli avversari della Juventus nella tournée in programma a luglio negli Stati Uniti. I bianconeri affronteranno la squadra messicana il 22 luglio a Las Vegas, all’Allegiant Stadium, mentre le sfide contro le due formazioni spagnole sono in programma il 26 e 30 luglio a Dallas (Cotton Bowl Stadium) e Los Angeles (Rose Bowl Stadium). Le tre amichevoli che la Juventus disputerà nelle tre città americane fanno parte del Soccer Champions Tour, un evento inedito, organizzato da AEG, che coinvolge anche un’altra squadra messicana, il Club America. I bianconeri ripartono dunque: Lo Juventus Summer Tour 2022, powered by Jeep, si terrà dal 21 al 30 luglio, e riporterà la squadra negli negli States, dove sono già stati nel 2013 (una delle tappe fu proprio Los Angeles) e nel 2018, quando invece il teatro fu l’East Coast.

