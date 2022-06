Roma, 10 giu. (LaPresse) – Sono 62 i candidati potenzialmente impresentabili alle amministrative del 12 giugno (tutti coinvolti in 85 procedimenti giudiziari). È quanto ha detto il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, durante la riunione della bicamerale che si è riunita stamattina alle 11 ed è stata sospesa per essere riconvocata alle 14. L’organismo parlamentare è in attesa della lista completa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata