Gadsden (Alabama, Usa), 9 giu. (LaPresse/AP) – Un uomo che ha cercato di entrare in una scuola elementare dell’Alabama, negli Usa, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco dalla polizia. Il sovrintendente delle scuole della città di Gadsden, Tony Reddick, ha dichiarato che un “potenziale intruso” ha cercato di entrare nella scuola elementare di Walnut Park, dove si teneva un campus estivo per 34 bambini. Tutte le porte esterne erano chiuse. La persona è stata uccisa con colpi di arma da fuoco dopo aver resistito e aver tentato di prendere la pistola a un ufficiale. La vittima è stata indicata in Robert Tyler White, 32 anni, di Bunnlevel, nella Carolina del Nord. Le autorità non hanno rilasciato dettagli, incluso se White fosse armato o perché avrebbe potuto cercare di entrare nella scuola o in un’auto di pattuglia. Sebbene l’ufficiale abbia subito ferite lievi, nessuno studente è rimasto ferito e la maggior parte non si è resa conto che era successo qualcosa di insolito, ha detto Reddick.

