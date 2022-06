Milano, 9 giu. (LaPresse) – “Siamo a favore dell’idea di una convenzione e riteniamo che la modifica dei Trattati” sia “una delle possibilità da valutare per tutte le modifiche che potrebbero essere necessarie. Discuteremo in merito al Consiglio, già il 21 giugno al prossimo Consiglio Affari generali si terrà un dibattito”. Lo ha dichiarato Clément Beaune, ministro per gli Affari europei francese, in qualità di presidenza del Consiglio alla plenaria dell’Europarlamento, intervenendo a proposito della Conferenza sul futuro dell’Europa.

